الإعدام لنجار مسلح بتهمة قتل زوجته فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبدالجواد، وأحمد ماهر شعت وكيل النيابة العامة ،وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بمعاقبة المتهم " ع.ا.ا" بالإعدام شنقا عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الاسلحة البيضاء المضبوطه، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة ،لاتهامه بقتل المجني عليها " هـ.ع.ال".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 28429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور علي جثة المجنى عليها داخل محل سكنها، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، بأن التحريات توصلت إلى وجود خلافات بين المتهم " ع.ا.ا" نجار مسلح وبين المجني عليها " ه.ع.ال" ربة منزل زوجته، فتولدت لدي المتهم صباح يوم الواقعة نية قتل المجني عليها، وأخذت تلك الفكرة ترواغة لمدة ساعتين عند تواجده بمفرده بالمسكن، وما أن عادت المجني عليها الي الشقة، وعند أن استقلت فراشها نشبت مشادة كلامية فيما بينهم فاستهل المتهم سلاح أبيض سكين محتفظ بها داخل غرفتهما وطعن المجني عليها طعنه استقرت من ناحية الظهر، وعندما حاولت الاستغاثة تعدي عليها باله حاده حتي استقرت برأسها وسقطت غارقة في دمائها ، وتركها داخل الشقة.

تبين من التحريات قيام المتهم بارتكاب الواقعة ،وتم القاء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها .



