الإعدام لعامل قتل شخصا وسرقه بالمتزه أول فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" بالإعدام شنقا، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، والسجن عامين للمتهم "ا.ف.أ"، لاتهامه بقتل المجني عليه "م.ي.م".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11374 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه داخل شقته بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ الي شرطة النجدة بالعثور على جثة المجني عليه " م.ي.م" متوفي داخل شقته، وتبين من التحريات أنه على إثر خلاف مالي بين المتهم " م.ا.م" عامل، وبين المجني عليه، لكونه مدينا له بمبلغ مالي، فقرر المتهم الذهاب إلى مسكن المجني عليه محرزا سلاحا أبيض، وطعنه طعنتين حتى فاضت روحه إلى بارئها، واستولى على منقولات المجني عليه، وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم، وتخلص المتهم من بيع المنقولات إلى المتهم الثاني.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.