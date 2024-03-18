نائب محافظ البحيرة وقيادات التحالف الوطنى يوزعون الأغذية على عمال النظافة

جاء ذلك خلال على هامش حفل الإفطار الجماعى الذى نظمه التحالف الوطنى بمركز دمنهور للمؤتمرات، مساء اليوم الأثنين لتكريم عمال النظافة.

وكان التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، قد أطلق مبادرة الخير لدعم الفئات الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة، وتضمنت فعاليات المبادرة التى نظمتها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى تكريم عمال النظافة وتنظيم حفل إفطار جماعى، بالإضافة إلى توزيع كراتين المواد الغذائية على الأشخاص الأكثر احتياجا.

شارك فى حفل الإفطار الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى والدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ومحمد كجك رئيس مدينة دمنهور بالبحيرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت خلال الآونة الأخيرة عدة فاعليات نظمها التحالف الوطنى للعمل التنموى من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل والاكثر إحتياجا خاصة بالمناطق النائية وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك .