التحالف الوطني يكرم عمال النظافة بالبحيرة خلال مائدة إفطار جماعى.. فيديو وصور

شارك فى حفل الإفطار الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى والدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ومحمد كجك رئيس مدينة دمنهور بالبحيرة

وقالت الدكتورة نفين الكاتب النائبة البرلمانية عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى، أن هذه المبادرة تستهدف دعم عمال النظافة وأسرهم لما يقدمونه من جهود لخدمة المواطنين.

وأضافت أنه تم تكريم 600 من عمال النظافة بالبحيرة فى احتفالية تليق بهم، إضافة إلى توزيع المواد الغذائية على الفئات المستهدفة تعميقا لروح التكافل الاجتماعي خلال هذا شهر رمضان المبارك.

فيما أكد المهندس محمد الكاتب أمين صندوق مؤسسة الكاتب الخيرية أن فاعليات التحالف لا تقتصر على توزيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان الكريم بل تتعداها إلى دعم الفئات الأكثر إحتياجا إجتماعيا وإقتصاديا، مشيرا إلى تقديم الخدمات العاجله للمستحقين بالإضافة إلى تكثيف حملات طرق الأبواب لدعم الأسر الاولى بالرعاية بالمناطق النائية والمحرومة، بالإضافة إلى توزيع كرتونة رمضان التى تضم السلع الغذائية الأساسية على المستحقين.