صور الإنستجرام والسلوك الشرائي الإلكتروني في ماجستير بإعلام سوهاج

حصل الباحث السيد عاطف، المعيد بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، على درجة الماجستير في العلاقات العامة بتقدير امتياز، مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات في الإعلام عن دراسة تحت عنوان «تأثير التسويق الفيروسي عبر الانستجرام في اتخاذ القرار الشرائي والولاء للعلامة التجارية».

وذكر الباحث أن «الهدف من الرسالة هو اقتراح آليات فعالة لشركات التسويق العالمية لاستخدام التسويق الفيروسي عبر منصة الانستجرام للوصول للجمهور المستهدف بطريقة سريعة وبتكلفة منخفضة، من خلال الاعتماد على انتشار الرسائل التسويقية بشكل فيروسي لتوفير رؤى قيمة للشركات حول فاعلية التسويق الفيروسي كأداة تسويقية وتأثيره على سلوك المستهلكين.



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وأشارت نتائج الدراسة إلي الدور الفعال لقصص الإنستجرام في التأثير على القرار الشرائي والولاء للعلامة ثم جاء المؤثرون في المرتبة التي تليها من حيث التأثير، ثم التوصيات الشخصية من الأصدقاء والأقارب ثم الكلمة المنطوقة إلكترونياً وفي المرتبة الأخيرة البريد الإلكتروني.



الباحث الباحث

وأوضح " عاطف" أن التسويق الفيروسي عبر الإنستجرام له تأثير إيجابي على قرارات الشراء؛ حيث أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من المشاركين (حوالي 68%) قاموا بالشراء ما بين مرة واحدة وخمس مرات، مما يشير إلى أن التسويق الفيروسي عبر الإنستجرام كان فعالاً في تحفيز الشراء والولاء نحو العلامات التجارية المعلن عنها.

تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور رزق سعد؛ أستاذ العلاقات العامة والإعلان بجامعة مصر الدولية «رئيساً»، والدكتورة سماح محمد المحمدي أستاذ الصحافة بكلية الإعلام «مناقشاً»، والدكتور عبد الباسط أحمد هاشم أستاذ العلاقات العامة ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة «مشرفاً ومناقشاً»، والدكتورة أسماء عشري برعي مدرس العلاقات العامة والإعلام «مشرفاً».