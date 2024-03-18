استعد للربيع.. نصائح للحفاظ على عينك من الحساسية الموسمية

كتبت إيناس البنا

ساعات تفصلنا عن استقبال شهر الربيع، وهو موسم الحساسية الذى تتزايد فيه حالات الإصابة بالحساسية الموسمية، التي تؤثر بصورة كبيرة على العين، وتسبب أعراض تشمل الاحمرار والدموع والحكة الشديدة التي تتطلب ضرورة تلقى العلاج لبعض حالات الإصابة الشديدة.

من جانبه كشف الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب وجراحة العيون جماعة بنها، أنه حتى إذا لم تكن من الأشخاص الذين يعانون من التهاب الملتحمة التحسسي، فإن حبوب اللقاح التي تتطاير في الهواء في فصل الربيع يمكن أن تسبب تهيجًا لعينيك، وقد تسبب لها مضاعفات بشكل خاص إذا كانت عينك حساسة.

وللحفاظ على عيونك فصل الربيع نصح الطبيب باتباع النصائح التالية



-اشطف عينيك بشكل متكرر بالماء الجارى خاصة وقت الأتربة وأنت في الخارج.

-استخدام قطرات العين بديلة الدموع حيث تعد أفضل وسائل الدفاع ضد جفاف العين والحكة خلال موسم الحساسية في الربيع.

-ارتدي النظارات الشمسية عند الخروج لتجنب دخول الغبار وذرات التراب الصغير للعين.

-للسيدات تجنبي ارتداء العدسات اللاصقة في الأيام التي تكثر فيها الأتربة والغبار.

-إذا اضطررت لارتداء العدسات اللاصقة يجب الاهتمام جيداً بتنظيفها والاعتناء بها وتغير المحلول يوميا.

-إذا كانت أعراض الحساسية الموسمية والتهاب الملتحمة التحسسي لديك شديدة، فيجب عليك المتابعة مع الطبيب لتناول أدوية الحساسية الخاصة بك.