كل ما تريد معرفته عن التهاب الملتحمة التحسسي وأعراضه وطرق الوقاية

كتبت ميرفت رشاد

التهاب الملتحمة التحسسي هو رد فعل تحسسي على سطح العين، إنها حالة شائعة جدًا تحدث عندما تتلامس عيناك مع المواد المسببة للحساسية حبوب اللقاح والدخان أمثلة على مسببات الحساسية، وفى السطور القادمة سنوضح الأسباب والأعراض وطرق الوقاية ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".



ما هي أسباب التهاب الملتحمة؟

قد تكون المواد المسببة للحساسية في الهواء ، مثل الغبار أو شعر الحيوانات الناعم أو الدخان أو حبوب اللقاح النباتية، عندما تتعرض عيناك بشكل متكرر لمسببات الحساسية ، يتفاعل الجسم وينتج أجسامًا مضادة، عندما تتلامس المواد المسببة للحساسية في الهواء مع الأجسام المضادة في العين ، يبدأ رد الفعل التحسسي، تطلق العين مواد كيميائية ، بما في ذلك الهيستامين. تسبب هذه المواد الكيميائية أعراض التهاب الملتحمة التحسسي.



ما هي الأعراض؟

العيون مصحوبة بحكة ودامعة وحمراء، في بعض الأحيان قد تتورم العيون، تتأثر كلتا العينين ما لم تتلامس عين واحدة مع مسببات الحساسية ، كما قد يحدث مع بعض أنواع الحساسية من الأدوية.

ما هو علاج التهاب الملتحمة التحسسى؟

الخيار الأول للعلاج هو تجنب سبب الحساسية، يحتاج بعض الأشخاص إلى تناول أقراص مضادات الهيستامين ، خاصةً إذا كانت لديهم أعراض حساسية أخرى، إذا كانت لديك أعراض العين فقط ، فقد تكون قطرات العين هي الدواء الوحيد المطلوب، تحتوي قطرات العين هذه على خصائص مضادة للالتهابات ومزيلات الاحتقان ومضادة للهيستامين ، في المرحلة الحادة ، قد تكون هناك حاجة إلى قطرات الستيرويد لفترات قصيرة من الزمن ، إذا كان التعرض لمسببات الحساسية متوقعًا ، فإن قطرات استقرار الخلايا البدينة مثل كروموجليكات الصوديوم أو كيتوتيفين يمكن أن تساعد في الوقاية.



ما هي طرق الوقاية ؟

في كثير من الأحيان لا توجد طريقة للوقاية من التهاب الملتحمة التحسسي، يمكن تقليل الأعراض عن طريق الحد من التعرض لمسببات الحساسية، على سبيل المثال ، تجنب الخروج عندما يكون عدد حبوب اللقاح مرتفعًا أو عندما تهب الرياح لمسببات الحساسية في الهواء، استخدم مكيف الهواء ، إن أمكن ، بدلاً من فتح النوافذ، تجنب استخدام المراوح في الأماكن المتسخة والمغلقة.