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أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 18 مارس 2024

الإثنين، 18 مارس 2024 08:00 ص
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 18 مارس 2024 دواجن
كتب - إسلام سعيد

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ننشر أسعار الدواجن فى الأسواق مع استمرار الطلب الكبير فى الأسواق بالتزامن مع شهر رمضان مما تسبب فى ارتفاع الأسعار، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 94 إلى 95 جنيها، ويصل السعر للمستهلكين بين 105 إلى 107 جنيهات بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 115جنيهات فى المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 83 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 14 جنيها، والكتكوت الأبيض 26 جنيها .

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 157 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 152 جنيها.

 







الدواجن

اسعاؤ الدواجن

اسعار الدواجن في مصر

أسعار الدواجن في مصر اليوم




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