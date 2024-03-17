أسعار اللحوم والدواجن فى معرض أهلا رمضان بالعمرانية بعد التخفيض

كتبت - مرام محمد

تشهد معارض " أهلًا رمضان " بمحافظة الجيزة، وعددها 7 معارض إقبالًا من قبل المواطنين، حيث تتيح مختلف المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية من (السكر، والزيت، والأرز، والبقوليات، والدواجن واللحوم، وياميش رمضان) بتخفيضات تصل لـ30%.

ويطرح المشاركون في معرض أهلًا رمضان بالعمرانية منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك على النحو الآتي: اللحم البلدي بـ280 جنيهًا، واللحم المفروم بـ260 جنيهًا، وفراخ صافي طازجة (1.100 جم) بـ120 جنيهًا، وفراخ صافي طازجة (1.200 جم) بـ135 جنيهًا، وعرض على الدواجن الفريش، عبارة عن فرختين "زنة الفرخة 750/800 جم" بـ165 جنيهًا.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعارض وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية "السكر والأرز والزيت والمكرونة واللبن والفول و الجبن والتأكد من استقرار عمليات البيع والشراء وفقاً لقوائم الاسعار المحددة بنسب التخفيضات.