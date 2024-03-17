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أسعار الدواجن اليوم فى مصر اليوم الأحد 17 مارس 2024

الأحد، 17 مارس 2024 08:00 ص
أسعار الدواجن اليوم فى مصر اليوم الأحد 17 مارس 2024 الدواجن - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الدواجن في الأسواق مع استمرار الطلب الكبير في الأسواق بالتزامن مع شهر رمضان مما تسبب في ارتفاع الأسعار، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 94 إلي 95 جنيها، ويصل السعر للمستهلكين بين 104 إلى 106 جنيهات بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل.
 
وبلغ سعر الفراخ الساسو 105 جنيهات في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 81 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 14 جنيها، والكتكوت الأبيض 30 جنيها .
 
أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 157 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 152 جنيها.
 
 
 






أسعار البيض

الدواجن

أسعار البيض والدجاج

أسعار الفراخ




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