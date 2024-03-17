كتبت فاطمة خليل

يشكل تناول السكر مصدر قلق للكثيرين ويمكن أن يكون اختيار الفواكه ذات المحتوى المنخفض من السكر خيارًا ذكيًا للحفاظ على نظام غذائي متوازن، في حين أن الفواكه جزء أساسي من خطة الأكل الصحي بسبب وفرة الفيتامينات والمعادن والألياف، فقد يحتاج بعض الأفراد إلى مراقبة تناولهم للسكر لأسباب مختلفة، مثل إدارة مرض السكري، أو فقدان الوزن، أو الحفاظ على الصحة العامة، بحسب موقع "تايمز ناو".

8 فواكه منخفضة السكر يمكنك تناولها بدون خوف



الأفوكادو:



الأفوكادو فاكهة فريدة من نوعها معروفة بقوامها الكريمي ودهونها الصحية الأفوكادو منخفض السكر، وهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف والبوتاسيوم والفيتامينات E وK وC.

التوت البري:



هذا التوت اللاذع ليس منخفض السكر فحسب، بل يحتوي أيضًا على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين C.

التوت:



مع حوالي 5 جرامات فقط من السكر لكل كوب، التوت مليء بالألياف وفيتامين C والمنجنيز ومضادات الأكسدة.

الفراولة:



حلوة ولكنها منخفضة نسبيًا في السكر مقارنة بالفواكه الأخرى، تعتبر الفراولة مصدرًا جيدًا لفيتامين C والمنجنيز وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة.

البطيخ:



على الرغم من مذاقه الحلو، إلا أن البطيخ منخفض بشكل مدهش في السكر والسعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مرطبًا ومنعشًا خلال أيام الصيف الحارة. كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C وفيتامين A ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين.

الخوخ:



يقدم الخوخ حلاوة لذيذة مع نسبة منخفضة نسبيا من السكر. فهي مصدر جيد للفيتامينات A وC والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

الكيوي:



فاكهة الكيوي منخفضة في السكر ومليئة أيضًا بفيتامين C وفيتامين K والألياف ومضادات الأكسدة.

الليمون:



على الرغم من أن الليمون لا يتم استهلاكه كاملاً عادةً بسبب حموضته، إلا أنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكر بشكل لا يصدق ونسبة عالية من فيتامين C. ويشيع استخدام عصير الليمون وقشره لإضافة نكهة إلى الأطباق والمشروبات والحلويات دون زيادة تناول السكر بشكل ملحوظ.