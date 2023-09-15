الأفوكادو يساعد على إنقاص الوزن.. يحتوى على دهون مفيدة

كتبت مروة إلياس

يعتقد البعض خطأ أن هناك أطعمة يجب التوقف عن تناولها تماما بمجرد الالتزام بنظام غذائى صحي لإنقاص الوزن " ريجيم "، على الرغم من فائدة هذه الأكلات العالية خاصة لمتبعى الدايت، رغم مكوناتها التي تظهر للبعض على أنها تزيد الوزن.

ووفقا لتقرير نشره موقع eating well فإن بعض الأطعمة يشاع عنها خطأ أنها غنية بالدهون، إلا أن دهونها مفيدة ويحتاجها الجسم خاصة خلال فترة الدايت، فضلا عن أنها تعزز من نجاح النظام الغذائي وتمد الجسم بما يحتاج.

وأوضح التقرير أن الأفوكادو أشهر أنواع الفاكهة المظلومة في الدايت، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، والدهون، والحقيقة أن الثمرة الواحدة من الأفوكادو قد تمد الجسم تقريبا 3 جرام من الألياف الغذائية الهامة جدا للشعور بالشبع لفترة أطول، فضلا أنها تعزز من الشعور بالامتلاء مما يجعلها تتحكم بالشهية وتساعد على التحكم في الوزن.

إضافة لما سبق فإن الأفوكادو يعزز من زيادة الدهون غير المشبعة المفيد للصحة، وتعزز صحة القلب وتحافظ على الوزن، وتحتوى على الهرمونات المفيدة لصحة الأمعاء والمعدة والهضم ، لذا يجب أن يتضمن النظام الغذائي الصحى، الذى يوفر كل العناصر للجسم دون حرمان على إدخال الأفوكادو كثمرة مشبعة جيدة 3 مرات أسبوعيا على سبيل المثال، ولا عيب في الأفوكادو إلا أنه قليل النسبة من البروتين، ولذا ينصح التقرير بتناوله بعد وجبة من العدس ، أو البيض والأكلات الغنية بالبروتين.