متى بدأ البابا شنودة الثالث تنظيم موائد الرحمن فى الكاتدرائية المرقسية؟

كتب: محمد الأحمدى

تاريخ حافل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع موائد إفطار شهر رمضان المبارك ومشاركة روحانيات الشهر الكريم منذ عهد البابا كيرلس السادس وحتى اليوم فى أغلب كنائس وإيبارشيات الجمهورية، فطقوس زينة رمضان وتعليق الفوانيس أصبحت عادات يتشاركها الكثير من أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين.

وفى عهد قداسة البابا شنودة الثالث بدأت موائد الإفطار، وذلك فى عهد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث لأول مرة عام 1986 بمقر الكاتدرائية تم تحويلها إلى عادة سنوية يجتمع فيها الجميع بروح الأخوة والمحبة والود، وبعدها انتقلت إلى كافة الطوائف والكنائس فى مصر وكذلك الايبراشيات والكنائس فى مختلف الأحياء على مستوى مصر، فضلا عن تنظيم تلك الموائد فى إيبارشيات الكنيسة بالخارج والتى كان يدعى لها السفراء والدبلوماسيين ومجموعة من المصريين فى الخارج.

وتجسيدًا للوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين ووسط حالة من الفرحة، وزعت كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بمنطقة "الزوايدة" شرقى الإسكندرية العام الماضى، 250 كرتونة مستلزمات رمضان على الأسر الأولى بالرعاية فى المنطقة الواقعة بحى المنتزه ثان.

وامتدت مشاركة الكنيسة للمسلمين بقدوم شهر رمضان الكريم إلى تعليق فانوس رمضان بالشارع والذى يربط بين الكنيسة والمسجد، فضلا عن التبرع بـ 10 صكوك إطعام صائم الذى أطلقتها وزارة الأوقاف وتبلغ قيمة الصك 300 جنيه.