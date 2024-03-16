اليوم السابع
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الكنيسة تقيم القداس الإلهى بكاتدرائية العذراء بوادى النطرون فى الذكرى 12 لرحيل البابا شنودة

السبت، 16 مارس 2024 11:27 ص
الكنيسة تقيم القداس الإلهى بكاتدرائية العذراء بوادى النطرون فى الذكرى 12 لرحيل البابا شنودة الكنيسة تقيم القداس الإلهى بكاتدرائية السيدة العذراء بوادى النطرون
كتب ـ محمد الأحمدى

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تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القداس الإلهى بكاتدرائية القديسة السيدة العذراء بديرها العامر بوادي النطرون "السريان"، في الذكرى 12 لمثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، والذكرى 14 للراحل  القمص فلتاؤس السرياني. 
 
 
وتحيى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا الأحد المقبل الموافق 17 مارس المقبل، ذكرى رحيل البابا شنودة الثالث، الذي ولد باسم "نظير جيد" في قرية سلام، محافظة أسيوط في 3 أغسطس عام 1923، دخل دير السريان قاصدًا الرهبنة عام 1953 حتى صار أسقفًا ‏للتعليم، والتحق بجامعة فؤاد الأول، فى قسم التاريخ، وحصل على ‏الليسانس بتقدير ممتاز عام 1947.‏
 
ويعتبر البابا شنودة هو رابع أسقف أو مطران يصبح البابا بعد البابا يوحنا التاسع عشر، وأمضى 10 سنوات في الدير دون أن يغادر عمله كسكرتير للبابا كيرلس.
 
ويعتبر البابا شنودة الثالث أول من رسم أسقفًا للشباب، وحصل على 8 جوائز عالمية، بالإضافة إلى 9 شهادات للدكتوراه ومجموع كليهما 17. 
 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا شنوده الثالث

وادى النطرون

البابا يوحنا التاسع




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