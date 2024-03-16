الكنيسة تقيم القداس الإلهى بكاتدرائية العذراء بوادى النطرون فى الذكرى 12 لرحيل البابا شنودة

تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القداس الإلهى بكاتدرائية القديسة السيدة العذراء بديرها العامر بوادي النطرون "السريان"، في الذكرى 12 لمثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، والذكرى 14 للراحل القمص فلتاؤس السرياني.

ويعتبر البابا شنودة هو رابع أسقف أو مطران يصبح البابا بعد البابا يوحنا التاسع عشر، وأمضى 10 سنوات في الدير دون أن يغادر عمله كسكرتير للبابا كيرلس.

ويعتبر البابا شنودة الثالث أول من رسم أسقفًا للشباب، وحصل على 8 جوائز عالمية، بالإضافة إلى 9 شهادات للدكتوراه ومجموع كليهما 17.