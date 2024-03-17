موعد أذان الفجر فى البحر الأحمر اليوم الأحد سابع أيام شهر رمضان الكريم

يؤذن ل صلاة الفجر ، اليوم الأحد، سابع أيام شهر رمضان المبارك، بمحافظة البحر الأحمر والذى يبحث عنه الكثير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى البحر الأحمر اليوم، الأحد 17/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يرفع آذان صلاة الفجر فى البحر الأحمر اليوم الأحد 17/3/2024 فى تمام الساعة (4:27 ص). ومواقيت الصلاة فى محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد 17/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:27 صباحا.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:52 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:53 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:19 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:10 مساءً.