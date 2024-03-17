ما كمية الشاي التي يجب أن تشربها لإنقاص الوزن؟

كتبت إيناس البنا

كيف يساعد الشاي الأخضر على إنقاص الوزن؟ وفقا لموقع onlymyhealth" فقدان الوزن مع الشاي الأسود ارتبط تناول الشاي لقرون من الزمن بأنه مشروب المزاج بسبب نكهته اللذيذة، ولكن الشاي له فوائده صحية محتملة من ضمنها تعزيز فقدان الوزن فمثلا الشاي الأخضر أحد هذه الأنواع.وفقا لموقع onlymyhealth" الشاي الأخضر ، يشتهر بمحتواه الغني بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين تلعب مضادات الأكسدة هذه دورًا حيويًا في تعزيز فقدان الوزن من خلال عدة آليات أهمها تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وأكسدة الدهون مما يساعد الجسم على استخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة، بجانب تنظيم الشهية مما يقلل من الرغبة الشديدة ويعزز الشعور بالامتلاء، مما قد يساهم في تقليل تناول السعرات الحرارية. معهد بحوث الشاي بجامعة تشجيانج، الصين وجد أن الشاي الأسود، الذي يتميز بنكهته القوية ولونه الغني، يقدم أيضًا فوائد يمكن أن تدعم فقدان الوزن والصحة الأيضية بسب:

محتوى البوليفينول: الشاي الأسود غني بالبوليفينول، بما في ذلك الثيفلافينات والثيروبيجينات، التي لها خصائص مضادة للأكسدة وقد تساعد في إدارة الوزن عن طريق تنظيم استقلاب الدهون.

صحة الأمعاء: قد يؤدي شرب الشاي الأسود إلى تعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، والذي يلعب دورًا حاسمًا في عملية الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية، وعمليات التمثيل الغذائي المتعلقة بإدارة الوزن.

تقليل التوتر: يحتوي الشاي الأسود على مادة الثيانين التي لها تأثيرات مهدئة يمكن أن تساعد في تقليل التوتر والأكل العاطفي، مما يدعم اتباع نهج متوازن لفقدان الوزن. ما كمية الشاي التي يجب شربها لتخفيف الوزن؟ "يحتوي الشاي على سعرات حرارية سلبية، مما يعني أنه لا يحتوي على سعرات حرارية وبدلاً من ذلك يساعدك على حرق السعرات الحرارية. وهذا ينطبق على جميع أنواع الشاي الأخضر والأسود، بشرط عدم إضافة أي حليب أو مواد إضافية إليه. بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على الاستفادة من فوائد الشاي، وخاصة لفقدان الوزن:

-اشرب على الأقل 4 أكواب من الشاي خلال 24 ساعة أو في اليوم.

-في المتوسط، كل كوب من الشاي يسمح لك بحرق ما يصل إلى 25 سعرة حرارية لكل كوب.

-شرب كوب من الشاي خلال ساعة من تناول الوجبة، هذا يمكن أن يساعدك على حرق 10 سعرات حرارية إضافية.

-إذا قمت بالمشي لمدة نصف ساعة بعد شرب كوب من الشاي، فقد يساعدك ذلك على حرق جرام واحد إضافي من الدهون.