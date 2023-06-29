تعرف على فوائد الشاي الأخضر لصحة الجسم والشعر

كتبت نهير عبد النبى

الشاي الأخضر واحد من أفضل المشروبات التي يفضلها الكثيرون، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، فضلا عن ذلك فإن أوراق الشاي الأخضر تحفز نمو الشعر وتحافظ عليه

وحسب ما ذكره موقع WEBMED يقدم الشاي الأخضر كميات هائلة من الفوائد، حيث يقدم الشاي الأخضر العديد من الفوائد للجسم ككل مما يجعله مكونًا قيمًا (ومشروبًا) للصحة.

أظهرت الدراسات أن الشاي الأخضر يوفر الحماية من الأمراض التنكسية ، وأنه يمكن أن يقلل من إنتاج الجلوكوز عن طريق محاكاة الأنسولين (والذي بدوره يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري).قد يكون الشاي الأخضر أداة في الوقاية من عدة أنواع من السرطان في أعضاء مثل الرئة والقولون والمريء والفم والمعدة والأمعاء الدقيقة والأعضاء الأخرى.

تشمل الفوائد الأخرى للشاي الأخضر قدرته على خفض ضغط الدم ، وفعاليته كعلاج للإسهال ، وفوائده في علاج الأنفلونزا في المراحل المبكرة ، وقدرته على زيادة كثافة المعادن في العظام ، وخصائصه المضادة للفطريات ، وتأثيره على الجذور الحرة والمؤكسدات ، ومضادات الجراثيم. والتأثيرات المضادة للسرطان وحتى القدرة على التأثير على الهربس في مراحله المبكرة.

فوائد الشاي الأخضر لصحة الشعر

خصائص الشاي الأخضر الصحية للشعر تشمل القدرة على منع الخشونة وتقليل إفراز الدهون وتثبيط قشرة الرأس.

الشاي الأخضر يرطب الشعر وينعمه ، والمستحضرات التجميلية لمستخلص الشاي هي العلاج الموصى به للأشخاص الذين يعانون من الصلع الوراثي ، بغض النظر عن الجنس.

هذا بالإضافة إلى الفوائد المضادة للأكسدة التي يجلبها الشاي الأخضر مع فيتامين C وزيادة تدفق الدم التي يمكن أن تفيد بصيلاتك أيضًا.

يرجع السبب في ذلك إلى هرمون DHT ، وهو أحد مشتقات هرمون التستوستيرون الذي يمكن أن يضعف ويقصر عمر بصيلات الشعر - ويقتلها تمامًا في النهاية.

يعمل البوليفينول والزيوت الأساسية والكافيين في الشاي الأخضر معًا لتقليل تكوين الديهدروتستوستيرون ، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الديهدروتستوستيرون.

ومن المهم ملاحظة أن استخدام الشاي الأخضر بدلاً من الأدوية يعني أنه سيكون لديك مخاطر أقل بكثير من الآثار الجانبية ، حيث إن الآثار الجانبية للشاي الأخضر صغيرة.