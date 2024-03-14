لو بتعمل دايت.. 7 طرق بسيطة لإنقاص الوزن بدون تعب

كتبت إيناس البنا

طرق فقدان الوزن دون ممارسة الرياضة فيما يلي بعض الطرق السهلة لبدء رحلة فقدان الوزن دون بذل أي جهد وفقا لموقع " onlymyhealth". 1. التحكم بأجزاء طعامك الإفراط في تناول الطعام هو السبب الشائع وراء زيادة الوزن قلل حجم وجباتك، استخدم أطباقًا وأوعية أصغر لخداع عقلك ليعتقد أنك تأكل أكثر مما تأكله بالفعل. 2 الانتباه إلى ما تأكله انتبه لما تأكله وكيف تشعر به، وتجنب عوامل تشتيت الانتباه مثل مشاهدة التلفزيون أو تصفح هاتفك أثناء تناول الطعام، لأن ذلك قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام دون وعي. 3. شرب الماء طوال اليوم شرب الماء طوال اليوم يمكن أن يساعد في السيطرة على الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام، احرص على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، يساعد تناول كوب قبل الوجبات في الحد من الشهية. 4. الأطعمة الغنية بالألياف الأطعمة الغنية بالألياف لا تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول فحسب، بل تساعد أيضًا في عملية الهضم وتعزيز صحة الأمعاء، أدخل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات في نظامك الغذائي لزيادة تناول الألياف. غالبًا ما يرتبط فقدان الوزن بممارسة التمارين الرياضية القاسية واتباع أنظمة غذائية قاسية، على الرغم من أن التمارين الرياضية مفيدة بلا شك للصحة العامة، إلا أن هناك العديد من الحيل البسيطة التي يمكنك دمجها في روتينك اليومي للتخلص من تلك الوزن الزائد دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.فيما يلي بعض الطرق السهلة لبدء رحلة فقدان الوزن دون بذل أي جهد وفقا لموقع " onlymyhealth".الإفراط في تناول الطعام هو السبب الشائع وراء زيادة الوزن قلل حجم وجباتك، استخدم أطباقًا وأوعية أصغر لخداع عقلك ليعتقد أنك تأكل أكثر مما تأكله بالفعل.انتبه لما تأكله وكيف تشعر به، وتجنب عوامل تشتيت الانتباه مثل مشاهدة التلفزيون أو تصفح هاتفك أثناء تناول الطعام، لأن ذلك قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام دون وعي.شرب الماء طوال اليوم يمكن أن يساعد في السيطرة على الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام، احرص على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، يساعد تناول كوب قبل الوجبات في الحد من الشهية.الأطعمة الغنية بالألياف لا تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول فحسب، بل تساعد أيضًا في عملية الهضم وتعزيز صحة الأمعاء، أدخل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات في نظامك الغذائي لزيادة تناول الألياف.



5. تناول وجبات خفيفة صحية بدلًا من تناول الوجبات الخفيفة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية الفارغة، اختر البدائل المغذية الصحية مثل المكسرات أو البذور أو الزبادي اليوناني أو شرائح الفواكه والخضراوات. 6. احصل على نوم جيد قلة النوم يمكن أن تعطل مستويات الهرمونات وتزيد الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية، اهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لدعم جهود فقدان الوزن.