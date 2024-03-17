الأرصاد: فرص الأمطار مستمرة حتى الثلاثاء ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

كتب ـ محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار وموعد سقوطها ، موضحا أنه اعتبارا من اليوم الأحد 17 مارس الي الثلاثاء 19 مارس أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية خلال هذه الفترة من نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية: أنه يرجى اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية .

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد ، تكون خفيفة إلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد أيضا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 17.