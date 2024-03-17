الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة ورعدية اليوم على مناطق متفرفة من البلاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص الأمطار تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: وتكون الأجواء مائلة للدفء نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
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