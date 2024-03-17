الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة ورعدية اليوم على مناطق متفرفة من البلاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص الأمطار تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.