أساسى فى السحور.. 5 أسباب تجعلك تأكل الزبادى يوميا

كتبت إيناس البنا

يعتبر كوب الزبادى من أهم الأشياء في وجبة السحور لعدة أسباب أهمها أحساسك بالشبع ومنع العطس، وفيما يلى نبرز أهم فوائد لتناول الزبادى كل يوم على السحور.

وأشارت الدكتورة مفيدة الشلقانى استشاري التغذية الاكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة، إلى أن الزبادي ملئ بالبروبيوتيك وهى نوع من أنواع البكتيريا المفيدة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على توازن صحة الجهاز الهضمي، ولكن ليس فقط مهم للجهاز الهمضى وإنما له الكثير من الفوائد الأخرى.

الزبادي يساعد في عملية الهضم

وأوضحت استشارى التغذية في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الزبادى يمكن أن يعزيز صحة الأمعاء، مما يضمن عملية هضم أكثر سلاسة ويقلل من حالات مثل الإمساك والانتفاخ.



يساعد على إدارة الوزن أشارت يمكن أن يشكل الزبادي دور مهم في إدارة الوزن بسبب البروتين الموجود به الذي يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام.