أساسى فى السحور.. 5 أسباب تجعلك تأكل الزبادى يوميا

يعتبر كوب الزبادى من أهم الأشياء في وجبة السحور
لعدة أسباب أهمها أحساسك بالشبع ومنع العطس، وفيما يلى نبرز أهم فوائد لتناول الزبادى كل يوم على السحور.
وأشارت الدكتورة مفيدة الشلقانى استشاري التغذية الاكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة، إلى أن الزبادي ملئ بالبروبيوتيك وهى نوع من أنواع البكتيريا المفيدة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على توازن صحة الجهاز الهضمي، ولكن ليس فقط مهم للجهاز الهمضى وإنما له الكثير من الفوائد الأخرى.
الزبادي يساعد في عملية الهضم
وأوضحت استشارى التغذية في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الزبادى يمكن أن يعزيز صحة الأمعاء، مما يضمن عملية هضم أكثر سلاسة ويقلل من حالات مثل الإمساك والانتفاخ.
يساعد على إدارة الوزن
أشارت يمكن أن يشكل الزبادي دور مهم في إدارة الوزن بسبب البروتين الموجود به الذي يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام.
يقلل من التوتر ويعزز المزاج الجيد
البروبيوتيك الموجود فى الزبادي يمكن أن يعزز من مزاجك في الصيام، وقد يساعد تناوله المنتظم في تقليل أعراض القلق والاكتئاب مع تحسين المزاج العام والإدراك.
يعزز صحة العظام
يحتوى الزبادى على الكالسيوم وفيتامين د وهما عناصر مهمة لصحة عظامك ، يمكن أن يحافظ على هشاشة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.
يعزز صحة القلب
تناول الزبادي يوميًا يجعل الشخص أقل عرضة للإصابة بالمشاكل المزمنة مثل أمراض القلب، لأن قوة العناصر الغذائية والبروبيوتيك الموجودة في الزبادي هي التي قد تساعد في مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة