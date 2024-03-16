معهد التغذية يحذر من تناول السكريات والحلويات فى السحور.. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

حذر المعهد القومى للتغذية من تناول الحلويات والسكريات خلال وجبة السحور من تناول الحلويات والسكريات لأنها ترفع مستوى الأنسولين فى الدم مما يزيد من الشعور بالجوع .

ونصح المعهد القومى للتغذية بتجنب تناول الشاي والقهوة بعد وجبات السحور، لأنهما من مدرات البول وبالتالي سيفقد الجسم جزءا كبيرا من المياه، وسيؤدى ذلك إلى شعور سريع بالعطش في فترات مبكرة من النهار .