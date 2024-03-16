معهد التغذية يحذر من تناول السكريات والحلويات فى السحور.. تفاصيل

حذر المعهد القومى للتغذية من تناول الحلويات والسكريات خلال وجبة السحور من تناول الحلويات والسكريات لأنها ترفع مستوى الأنسولين فى الدم مما يزيد من الشعور بالجوع .
ونصح المعهد القومى للتغذية بتجنب تناول الشاي والقهوة بعد وجبات السحور، لأنهما من مدرات البول وبالتالي سيفقد الجسم جزءا كبيرا من المياه، وسيؤدى ذلك إلى شعور سريع بالعطش في فترات مبكرة من النهار .
وكشف المعهد القومى للتغذية عن أضرار الإفراط في المقليات والوجبات الدسمة، حيث إن الدهون الموجودة في الأطعمة المقلية تعمل على زيادة الوزن بسبب تأثيرها على الهرمونات التي تضبط الشهية وتخزن الدهون خصوصا في منطقة البطن كما أن الإصابة بالسمنة ترتبط بالعديد من المضاعفات الصحية المختلفة والتي أهمها ارتفاع ضغط الدم والاصابة بمرض السكرى من النوع الثانى .
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