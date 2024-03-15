ممفيس للأدوية: إعداد دراسة فنية للآلات غير المستخدمة للاستفادة منها

كتب هانى الحوتى

قالت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إنه جاري تحديث وصيانة الأصول الثابتة، طبقًا للأولويات وحسب توافر العملة الأجنبية لشراء آلات ومعدات خلال الفترة الحالية، منوهة إلى أن الخطة الاستثمارية مدرج بها شراء أصول ثابتة بقيمة 83.5 مليون جنيه.

جاء ذلك ردًا على تقرير مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات للقوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والذي أوصى بضرورة إخلال وتجديد أصول الشركة في ضوء ارتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار مع التخلص من الأصول غير الصالحة للاستخدام بما يعود بالنفع على الشركة، خاصة وأن التكلفة التاريخية للأصول الثابتة للشركة 268 مليون جنيه، ومازالت تعمل في الإنتاج، في حين أن صافي القيمة الدفترية لها 60 مليون جنيه فقط.

أضافت شركة ممفيس للأدوية، أنه جاري عمل دراسة فنية للآلات والمعدات المتوقفة وغير المستخدمة للاستفادة منها بما يعود بالنفع على الشركة سواء بالاستخدام أو البيع، ويرجع عدم تجديد الأصول في الفترة الحالية إلى عدم توافر العملة الأجنبية لاستيراد آلات جديدة من الخارج.

جاء ذلك ردًا على تضمن الأصول الثابتة آلات ومعدات ووسائل نقل متوقفة أو مشونة وغير صالحة للاستخدام أو مطلوب تكهينها بنحو 9.9 مليون جنيه تتمثل في 7.9 مليون جنيه قيمة آلات ومعدات متوقفة وغير مستخدمة ومعطلة، و1.974 مليون جنيه قيمة وسائل متوقفة عن العمل بجراج الشركة (سيارات نقل وأتوبيسات) أو بالورش الخارجية مهلكة بالكامل.

كشفت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عن جاري الانتهاء من جميع الإجراءات لإتمام عملية بيع أرض مصنع الشركة بمنطقة الزيتون، وذلك بعدما حصلت على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة على بيع المصنع، وتغيير استخدام الأرض من صناعي إلى سكني، وعمل تقرير هندسي من المهندس الاستشاري للشركة بإمكانية الفصل بين مساحة 2426.25 متر، والمشهرة والمملوكة للشركة وبين مساحة 3179 متر مربع، وتقييم 3 مثمنين بأظرف مغلقة وسليمة إلى مسئول البيع ببنك مصر.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن مطالبة شركة ممفيس باستغلال أرض ومصنع الزيتون منذ عام 2004 رغم صدور قرار مجلس الإدارة رقم 343 في 17 فبراير عام 2019 بالموافقة على البيع وإدراجه ضمن الأصول غير المستغلة بالشركة القابضة، واختلاف المساحة المقيدة بدفاتر الشركة البالغة 3179 متر عن المساحة المثبتة بالعقد المسجل البالغة 2427 متر فضلًا عن اختلاف اسم المالك بالعقد المسجل.

أوضحت شركة ممفيس للأدوية، أنها حصلت على قرض من بنك أبو ظبي بقرار مجلس الإدارة بمبلغ 135 مليون جنيه لسداد رسائل الأسبرين الواردة بفائدة 12.5% في حين الودائع بفائدة 15.5%، وتم عمل هذه الودائع لحين توافر عملة لسداد مديونية شركة باير القيمة.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ضرورة تحديد المسئولية في شأن الحصول على قرض من بنك أبو ظبي بمبلغ 135 مليون جنيه في 28 ديسمبر عام 2023 بفائدة 12.5% ومدة سداد 12 شهرًا لسداد رسائل شركة باير من الأسبرين لعدد 16 شحنة بالرغم من وجود ودائع بالشركة تغطي تلك المديونية.

ذكرت شركة ممفيس للأدوية، أنه بخصوص الخامات الراكدة وبطيئة الحركة، سيتم استخدامها من خلال إنتاج المستحضرات التي تدخل فيها هذه الخامات، وبخصوص مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار، فأنه جاري العمل على دراستها للتخلص منها عن طريق البيع بما يحقق المنفعة الاقتصادية للشركة.

جاء ذلك ردًا على توصية الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة التصرف في الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة لكل من الخامات وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف والمهمات بنحو 3.3 مليون جنيه، 644 ألف جنيه، 118 ألف جنيه، 42 ألف جنيه، على التوالي.