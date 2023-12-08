ممفيس للأدوية تخاطب وزارة قطاع الأعمال لبيع أرض مصنع الزيوت بمساحة 2426 مترا

كتب هانى الحوتى

كشفت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عن مخاطبة وزارة قطاع الأعمال العام للانتهاء من إجراءات بيع أرض مصنع الزيتون القديم، البالغ مساحتها 2426.95 متر مربع، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة، وتغيير استخدام الأرض من صناعى إلى سكني، وتقييم (2) مثمن بأظرف مغلقة وسليمة إلى مسؤول البيع ببنك القاهرة ووضع كراسة الشروط.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن مطالبة شركة ممفيس باستغلال أرض ومصنع الزيتون منذ عام 2004 رغم صدور قرار مجلس الإدارة رقم 343 في 17 فبراير عام 2019 بالموافقة على البيع وإدراجه ضمن الأصول غير المستغلة بالشركة القابضة، واختلاف المساحة المقيدة بدفاتر الشركة البالغة 3179 متر عن المساحة المثبتة بالعقد المسجل البالغة 2427 متر فضلًا عن اختلاف اسم المالك بالعقد المسجل.

أضافت شركة ممفيس للأدوية، أنه جاري عمل دراسة فنية للآلات والمعدات المتوقفة وغير المستخدمة للاستفادة منها بما يعود بالنفع على الشركة سواء بالاستخدام أو البيع، وأرجعت ذلك عدم تجديد الأصول في الفترة الحالية إلى عدم توافر العملة الأجنبية لاستيراد آلات جديدة من الخارج.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بتضمن الأصول الثابتة لشركة ممفيس آلات ومعدات (وسائل نقل متوقفة أو مشونة وغير صالحة للاستخدام أو مطلوب تكهينها بنحو 9.902 مليون جنيه تتمثل في 7.928 مليون جنيه قيمة آلات ومعدات متوقفة وغير مستخدمة ومعطلة، ونحو 1.974 مليون جنيه قيمة وسائل نقل متوقفة عن العمل بجراج الشركة (سيارات نقل وأتوبيسات) أو بالورش الخارجية مهلكة بالكامل.

أوضحت شركة ممفيس للأدوية، أنها حققت ربح بعد الضرائب بلغ 24.8 مليون جنيه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بعد تحمل الزيادات المطردة في تعلية مدخلات الإنتاج، والتي تخطت في بعضها نسبة الـ70%، وكذلك تحمل 2.5 مليون جنيه أعباء نتيجة تأخر إفراج عن رسائل الخامات بالموانئ المصرية، نتيجة ندرة العملة في البنوك المصرية مع هذا بلغت نسبة الربح للمستهدف 95.7%، وهي نسبة مقبولة في ظل هذه الظروف.