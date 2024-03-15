مصرع شخص فى حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي بمركز إطسا، باتجاه عزبة يادم غالب بدائرة مركز شرطة أطسا بالفيوم، حيث اختل توازنه وسقط أرضًا وارتطم رأسه بالأسفلت ولفظ أنفاسه الأخيرة، وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة للمشرحة واتخاذ اللازم.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شخص في العقد الرابع إثر حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي بعزبة بادم غالب بنطاق المركز.

انتقل ضباط مركز شرطة إطسا إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شخص يدعى "أحمد مختار "، في العقد الرابع من العمر، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يقودها، حيث ارتطم رأسه بالأرض ما تسبب في حدوث نزيف بالمخ، ولقي مصرعه على الفور.

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

وجرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر بالحادث المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.