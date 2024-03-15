مسلسل مسار إجباري الحلقة 5.. أحمد داش وعصام عمر يتورطان فى جريمة قتل

كتب محمد شرقاوى

تورط فى الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر، فى جريمة قتل.

ودار حديث بينهما، وقال عصام عمر، "على" كنت هبات معاه في المستشفى بس بينى وبين نفسى قولت أبوك ميستهلش وكنت شايف منظر أمي لما عرفت أنه كان متجوز عليها من 20 سنة، وكنت غبي لو مبيتش مكنش ده كله حصل، ويرد عليه أحمد داش "حسين" : قدر ربنا يا على محدش يقدر يمنع الموت وعمرنا ما كنا هنتخيل أن ده يحصل".

وكشف على عن لغز قائلا: احنا تعاملنا مع الموضوع بسهولة من الأول، من ساعة أبوك ما حكى على صفوت مصباح كنا لازم نعرف كل حاجة عنه، وكل اللى جى وحش، واحنا اتعاملنا بغباء، ويرد عليه: العمل؟، ويجاوبه علي :"أنت تبعد عن كل اللى بيحصل وخايف عليك، ويرد داش عليه : خاف على نفسك أنا تربية البرنس، ومش هخاف طول ما أخويا على فى ضهرى".

وتحدث حسين "أحمد داش": أبويا مخبى حاجة عنهم شكلها يا فى بيتنا يا فى بيتكم والحاجة دى لازمة ندور عليها".

يعرض مسلسل مسار اجباري الحلقة 5 بطولة أحمد داش و عصام عمر على قناة CBC فى الساعة السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "مسار إجباري" الذي يذاع عبر قناتي CBC و CBC دراما في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، بالتزامن مع عرضه عبر WATCH IT، مقابلة المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) علي عمر البرنس (عصام عمر) في مكتبه لبحث العمل لديه.

مسلسل مسار إجبارى مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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