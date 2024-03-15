محافظ الجيزة يكلف رؤساء الطالبية والهرم برفع كفاءة النظافة بطريق المريوطية

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، اليوم الجمعة، على تفقد عددًا من القطاعات بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والدقى والعجوزة؛ للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجارى.

تفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير بمحيط محور الفريق كمال عامر نطاق حي العجوزة وحالة النظافة والتجريد، موجهًا هيئة النظافة بضرورة المتابعة الدورية لحالة النظافة على المحور، كما كلف رؤساء أحياء الطالبية والهرم بتنظيم حملات لرفع كفاءة النظافة بطريق المريوطية ومنع كافة اوجه الاشغال والتعديات علي الطريق العام.

ووجه المحافظ أحياء العمرانية والطالبية بشن حملات بشارع عثمان محرم ورفع إشغالات المحال والمقاهى والمنشآت التجارية على مدار اليوم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

جدير بالذكر أنه رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وياسر سامي رئيس حي العجوزة، وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم.