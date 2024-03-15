"إرشاد التائهين" خدمة لقاصدى المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل

إيمان حنا

تقدم "شئون الحرمين"، خدمة" إرشاد التائهين" ضمن حزمة الخدمات المقدمة لقاصدى بيت الله الحرام خلال شهر رمضان، حيث يأتي الزائر والمعتمر من أقاصى البلاد إلى المسجد الحرام بعد وعناء السفر الطويل، بهوية مختلفة، ولغات متنوعة، ويروى وجدانه الظامئ بالعبادات القلبية والمناسك التعبدية.

وتتضمن خدمة (إرشاد التائهين) العديد من الخدمات منها: إرشاد التائهين إلى الأبواب والمداخل والمخارج بالمسجد الحرام وساحاته والتوجه إلى صحن المطاف أو المسعى ومساعدة التائهين الأطفال أو البالغين إلى مكاتب إرشاد التائهين الموزعة في جنبات الحرم المكى الشريف، والإجابة على استفساراتهم بعدة لغات عالمية، وحثهم على استخدام الخرائط التفاعلية من خلال الباركودات المهيئة من قبل الهيئة للوصول لوجهتهم بكل يسر وسهولة.





وقد جهزت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى مكاتب في بدروم المسجد الحرام، وكونترات فى أروقته وساحاته وجنباته يقف عليها موظفون مختصون مؤهلون لاستقبالهم بحفاوة ويخاطبونهم بلغات عالمية.