السعودية.. خطة متكاملة بمطارات المملكة لاستقبال المعتمرين خلال رمضان

إيمان حنا

أعلنت السعودية عن جاهزية مطارات المملكة الدولية والداخلية التابعة لها؛ لاستقبال المعتمرين خلال موسم شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تجهيز خطة تشغيلية متكاملة لاستيعاب الزيادة المتوقعة لأعداد المعتمرين القادمين خلال هذا الشهر المبارك. وفق صحيفة المدينة .

وتعزز مطارات القابضة من خلال مركز القيادة والتحكم جميع عمليات المطارات لرفع الجاهزية التشغيلية، والإعلامية، والرقابة المستمرة على العمليات، والتنبؤ بالأزمات الاتصالية، ومراقبة المخاطر والتعامل معها، ورفع الأداء التشغيلي؛ لتحسين تجربة السفر عبر مطارات المملكة.



وتعمل مطارات القابضة، على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات القدوم، وتقليص زمن إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة للمسافرين عبر مطارات المملكة، وتسخير التجهيزات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات، والإشراف على تطبيق الخطة التشغيلية المعتمدة، والمتضمنة اتخاذ الاستعدادات اللازمة وتجهيز الصالات، والمواقع، والمرافق؛ لاستقبال المعتمرين، وإنهاء إجراءات وصولهم عبر المطارات السعودية.

يُذكر أن "مطارات القابضة" تُشرف على تشغيل 27 مطاراً بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات وفقاً للإستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كونها إحدى مخرجات رؤية السعودية 2030.