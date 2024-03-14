اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 مارس 2024 08:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الزراعة: زجاجة الزيت بـ55 جنيهًا فى معرض الدقى

الخميس، 14 مارس 2024 01:00 ص
وزارة الزراعة: زجاجة الزيت بـ55 جنيهًا فى معرض الدقى زيت طعام- أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمتابعة، عن طرح زجاجة الزيت في معرض الوزارة بالدقى بسعر 55 جنيهاً طوال شهر رمضان، مشيراً إلى أنه يتم تقديم عروض كبيرة بشكل يومى في المعرض وذلك في اطار جهود الوزارة لرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية .
 
أوضح صالح أن المعرض مفتوح من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً يوميًا ولا يوجد اجازة الجمعة وذلك على مدار شهر رمضان حيث يتم ضخ السلع والمنتجات الغذائية بشكل مستمر فى المعرض والمنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها 274 منفذ ثابت، و33 منفذ متحرك، تجوب القرى والمياديين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين باسعار مخفضة.
 
وأضاف صالح أن المعرض يوجد فيه كافة المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات البان وبقوليات وتمور وتوابل وأنواع مختلفة من العسل والمربى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
 
الجدير بالذكر أن معرض الوزارة في الدقى يعتبر من أكبر المعارض المقامة حالياً حيث يبلغ عدد المشاركين فيه المعرض 70 عارضاً ومقام على مساحة 1500 متر ويوجد به أكثر من 200 سلعة لتلبية رغبات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وتحقيق التوازن وضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية. 
 
 






وزارة الزراعة

السلع الغذائية

طرح سلع غذائية

معرض وزارة الزراعة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة