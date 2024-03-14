اليوم السابع
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ارتفاع سعر نفط عُمان ليسجل 84.17 دولار للبرميل

الخميس، 14 مارس 2024 07:00 م
ارتفاع سعر نفط عُمان ليسجل 84.17 دولار للبرميل نفط
كتبت - مروة الغول

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بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مايو القادم 84.17 دولار.
 
وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعا بلغ 1.87دولار مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 82.30 دولار.
 
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 78.75 دولار للبرميل، مرتفعًا 1.54دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر فبراير الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
 ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم مدعومة بطلب قوي من الولايات المتحدة بعد أن بلغت مخزونات البنزين أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وانخفضت مخزونات الخام بشكل مفاجئ مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بعد الهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير روسية.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 23ر0 %، إلى 22ر84 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، أو 19ر0 % إلى 87ر79 دولار للبرميل. 






النفط

نفط

النفط الخام

برنت




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