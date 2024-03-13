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انخفاض سعر نفط عُمان ليسجل 82.30 دولار للبرميل

الأربعاء، 13 مارس 2024 11:00 م
انخفاض سعر نفط عُمان ليسجل 82.30 دولار للبرميل نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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بلغ سعر نفط عُمان الرسمى اليوم تسليم شهر مايو القادم 82.30 دولار، وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضا بلغ 59 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء والبالغ 82.89 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 78.75 دولار للبرميل، مرتفعا 1.54دولارمقارنةً بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.

 

وارتفعت أسعار النفط اليوم بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي ظل عدم تأثير التضخم الأمريكي الثابت على التوقعات بأنَّ مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكى" قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبًا.

 

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 36 سنتا أو 0.44% إلى 82.28 دولار للبرميل، وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 38 سنتًا أو 0.49% إلى 77.94 دولار.







نفط

النفط

النفط الخام




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