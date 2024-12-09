قائمة أسعار الخضراوات والفواكه بسوق اليوم الواحد فى العمرانية

كتبت - مرام محمد

طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، والذي تم افتتاحه اليوم الإثنين، الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يطرحه من مواد وسلع غذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وجاءت قائمة أسعار الخضراوات بالسوق، على النحو الآتي: كيلو الطماطم بـ6 جنيهات، 2 كيلو بطاطس "شبكة" بـ25 جنيهًا، كيلو الخيار بـ18 جنيهًا، و2 كيلو بصل أحمر "شبكة" بـ27 جنيهًا، كيلو الليمون بـ30 جنيهًا، وكيلو الكوسة بـ15 جنيهًا، وكيلو الفلفل الرومي بـ17 جنيهًا، وكيلو الباذنجان الأبيض أو العروس بـ12 جنيهًا، والباذنجان الرومي بـ8 جنيهات، وكيلو البطاطا بـ10 جنيهات، وكيلو الجزر بـ15 جنيهًا، وكيلو فلفل الألوان بـ50 جنيهًا، وكيلو الفاصوليا بـ15 جنيهًا، وكيلو القلقاس بـ25 جنيهًا.

وطرح السوق كيلو الموز البلدي بـ20 جنيهًا، وكيلو البرتقال بصرة بـ15 جنيهًا، والبرتقال السكري "شبكة 2 كيلو" بـ28 جنيهًا، كيلو التفاح الأحمر أو الجولدن بـ65 جنيهًا، كيلو الكانتلوب بـ20 جنيهًا، وكيلو الرمان بـ30 جنيهًا، وكيلو اليوسفي بـ15 جنيهًا.

السوق، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

وتستهدف محافظة الجيزة، إقامة أسواق لليوم الواحد بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية، وذلك بأحياء (الوراق، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية) كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة.