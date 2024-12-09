اليوم السابع
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القابضة للصناعات الغذائية تطرح السلع في سوق اليوم الواحد بطنطا بسعر مخفض.. صور

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:10 ص
القابضة للصناعات الغذائية تطرح السلع في سوق اليوم الواحد بطنطا بسعر مخفض.. صور ضخ السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بطنطا
كتب مدحت وهبة

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تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد، حيث ضخت كميات كبيرة في سوق اليوم الواحد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ويتم طرح كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%.

توفير السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد
توفير السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد

 

وعلى مدار الأسابيع الماضية نجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في إطلاق السوق اليوم الواحد في العديد من المحافظات، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها

طرح السلع في سوق اليوم الواحد بطنطا بأسعار مخفضة
طرح السلع في سوق اليوم الواحد بطنطا بأسعار مخفضة

 

ويأتي تنظيم أسواق اليوم الواحد ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية في القطاع التجاري وزيادة القوة الشرائية، وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين كما نجحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة دكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة  فى توفير سيارات محملة بكافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة  لضخها في أسواق اليوم الواحد بالمناطق المختلفة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فى ظل وجود مخزون استراتيجي من جميع المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة .  .

طرح السلع في سوق اليوم الواحد بطنطا
طرح السلع في سوق اليوم الواحد بطنطا
السلع في سوق اليوم الواحد بطنطا بأسعار مخفضة
السلع في سوق اليوم الواحد بطنطا بأسعار مخفضة

 







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وزارة التموين

افتتاح سوق اليوم الواحد بالعمرانية

سوق اليوم الواحد بطنطا

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