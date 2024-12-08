محافظ الجيزة: سوق اليوم الواحد بالعمرانية يخدم مواطنى الحى وجنوب والطالبية

كتبت - مرام محمد

قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إن سوق اليوم الواحد، المقرر افتتاحه، غدًا الإثنين، بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، سيخدم مواطني أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

وأضاف أن السوق الجديد يأتي في إطار التنسيق الدوري مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيساهم في توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة.

وثمن محافظ الجيزة، التعاون القائم بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار وتوفير السلع بصورة مباشرة للمستهلكين، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع.

يُذكر أن النموذج الأول لأسواق "اليوم الواحد" في محافظة الجيزة، بمنطقة إمبابة، شهد مشاركة كبيرة من المنتجين وإقبالًا من أهالي أحياء إمبابة، والمنيرة الغربية، والوراق، وذلك بعد افتتاحه، يوم الجمعة الماضي الموافق 29 نوفمبر، من قبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إذ وفر الفرصة للمنتجين لبيع منتجاتهم للمواطنين بشكل مباشر دون تدخل وسطاء، مما عزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.



