اليوم السابع
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سوق اليوم الواحد بالعمرانية يطرح بيض المائدة بـ145 جنيهًا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:32 ص
سوق اليوم الواحد بالعمرانية يطرح بيض المائدة بـ145 جنيهًا بيض المائدة بسعر 145 جنيهًا
كتبت - مرام محمد

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طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، اليوم الإثنين، بيض المائدة بسعر 145 جنيهًا، وذلك ضمن ما يطرحه من مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة.

ويطرح جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بتخفيضات تصل لـ30%.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع.

وأكد حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة والثابتة فى كافة الأحياء والمناطق خاصة المناطق ذات الكثافات السكانية العالية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.







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