انخفاض سعر بيض المائدة بسوق اليوم الواحد.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

خفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر بيض المائدة بسوق اليوم الواحد إلى 145 جنيها للطبق بدلا من 150 جنيها، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وبيض المائدة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى من 20 إلى 30% .

جدير بالذكر أن أسعار بيض المائدة قد شهدت ارتفاعا كبيرا فى الأسواق الفترة الماضية ووصل سعر طبق البيض إلى 170 و190 جنيها حتى تدخلت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتم استيراد أكثر من مليون طبق بيض مائدة وضخها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق مما أدى إلى تراجع الأسعار فى الأسواق الأخرى، كما خفضت وزارة التموين سعر بيض المائدة فى سوق اليوم الواحد إلى 145 جنيها .

وعلى مدار الأسابيع الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد فى العديد من المحافظات ولاقت قبولا كبيرا من جانب المواطنين نتيجة توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، وذلك بعد نجاح الوزارة فى تعزيز المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية ،كما توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية أكثر من 50 سيارة محملة بالسلع والمنتجات بكل سوق من فروع أسواق اليوم الواحد بجانب تجهيز سيارات لطرح اللحوم الطازجة والخضراوات والفاكهة .

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة بأسواق اليوم الواحد بعد الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء اللحوم والسلع الغذائية بجودة عالية و بأسعار مخفضة .