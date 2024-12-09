حادث ميكروباص أسيوط.. 50 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى و5 آلاف للمصاب.. فيديو

أسيوط - هيثم البدرى

واصل تليفزيون "اليوم السابع" تقديم البث المباشر، من موقع حادث انقلاب سيارة أجرة بالترعة الإبراهيمية، مساء أمس، بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وقرر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، صرف 5 آلاف جنيه للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة الإبراهيمية بمركز ديروط أمام موقف سيارات الأجرة.

كما قرر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط صرف 50 ألف جنيه لكل رب أسرة متوفى، و25 ألف جنيه حال كان المتوفي أحد أفراد الأسرة، وذلك جراء حادث سقوط سيارة ميكروباص بمياه الترعة الإبراهيمية بنطاق مركز ديروط أمام موقف سيارات الأجرة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بـ سقوط سيارة ميكروباص 14 راكبا تحمل أرقام (6254 ي.ص.ج) بالترعة الإبراهيمية أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

وعلى الفور أمر محافظ أسيوط، بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والانقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث، وتم انقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

وأشار المحافظ، إلى أنه فور وقوع الحادث تم تكليف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى إنتهاء عملية البحث والتعامل مع تداعيات الحادث من حيث انهاء إجراءات دفن المتوفين ومتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين كما كلف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة والشيماء عبدالمعطي وكيل المديرية بالتوجه إلى موقع الحادث وحصر المصابين والمتوفيين وصرف الإعانات العاجلة للمصابين وكافة التعويضات لأسر المتوفيين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.

وأكد أبوالنصر، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الإنسانية في الأزمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعي مقدماً خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الإجتماعية للمتضررين من الحادث.