انتشال جثمان أحد المفقودين إثر حادث سقوط ميكروباص في ترعة بأسيوط.. فيديو

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثة أحد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة الإبراهيمية بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، والتي كانت تقف في موقف الأجرة ولكن سقطت نتيجة رجوعها للخلف دون معرفة الأسباب في الترعة المتاخمة للموقف بمركز ديروط.

تلقى اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص في الترعة الإبراهيمية، وبانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية، وقوة من الشرطة إلى مكان الحادث، تبين صحة البلاغ وتم انتشال السيارة الميكروباص وجثة أحد الضحايا وجار البحث عن المفقودين.