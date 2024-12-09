الدفع بغواصين جدد للبحث عن مفقودين بالترعة الإبراهيمية بمركز ديروط.. فيديو

أسيوط هيثم البدري

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل محافظة أسيوط ، لمتابعة حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة الإبراهيمية بمركز اسيوط .

ورصد اليوم السابع فى البث المباشر انتظار الأهالى خروج جثامين أبنائهم، حيث تم الدفع بغواصين جدد للبحث عن مفقودين بترعة الإبراهيمية بمركز ديروط.

دفعت مديرية أمن أسيوط، بـ 25 غواصا للبحث عن المفقودين في حادث سقوط سيارة ميكروباص بالترعة الإبراهيمية بمركز ديروط، فور البلاغ بوقوع الحادث، إلى جانب قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن ضحايا الحادث وكانت السيارة تقف في موقف الأجرة، ولكنها سقطت نتيجة رجوعها للخلف دون معرفة الأسباب، في الترعة المتأخمة للموقف بمركز ديروط.

وتواصل فرق الغوص المكلفة بالبحث عن المفقودين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة الإبراهيمية بمركز ديروط جهودها للبحث عن المفقودين في حادث ديروط بمحافظة أسيوط، والتي راحوا ضحية انقلاب سيارة كانت تقف في موقف الأجرة وسقطت نتيجة رجوعها للخلف بـ الترعة الإبراهيمية المتاخمة لموقف الركاب دون معرفة الأسباب.

كان محافظ أسيوط قد تلقى اخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بـ سقوط سيارة ميكروباص 14 راكبا تحمل أرقام (6254 ي.ص.ج) بالترعة الإبراهيمية أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.