نجاح أول حالة تفتيت جلطة الشريان الرئوي باستخدام القسطرة القلبية بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، نجاح فريق طبى بقسم القلب بالمستشفى الجامعي في استخدام القسطرة القلبية لتفتيت وشفط جلطة الشريان الرئوي لسيدة في عمر الـ 65 عاماً، مضيفاً إن هذه العملية تعد إنجازاً طبياً جديداً يضاف لمستشفيات جامعة سوهاج بصفة خاصة ولمحافظة سوهاج بصفة عامة، وتأكيدًا على جودة الخدمات الصحية التى تقدم للمرضى بمختلف التخصصات الطبية.

وقال الدكتور شرف الدين الشاذلي رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية، إن مستشفى الطواري بكلية طب استقبلت حالة جلطة رئوية بالشريان الرئوي الرئيسي لسيدة يبلغ عمرها 65عام، تعرضت لها مباشرة عقب إجراءها عملية استئصال المرارة، موضحاً انه في تلك الحالات يكون هناك خطورة شديدة من النزيف داخل البطن مع استعمال أدوية مذيبات الجلطة القوية، وخاصة انه تم حدوث هبوط في وظائف التنفس للمريضة.

وأضاف الدكتور علاء غالب رئيس وحدة القسطرة، أنه تم على الفور إجراء الإسعافات الأولية للمريضة، واتخاذ قرار سريع من قبل أساتذة القلب باستخدام القسطرة القلبية، والتي أظهرت تحسناً كبيراً فى الدورة الدموية الرئوية بعد إذابة وشفط الجلطة، وبدأت العلامات الحيوية للمريضة التى تبلغ من العمر 65 عاما فى التحسن الواضح، و هي حالياً تستكمل العلاج تحت رعاية مركزة حتي تماثلها للشفاء التام.