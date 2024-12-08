اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 ديسمبر 2024 09:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مشاهد حية من إسقاط تماثيل حافظ الأسد فى مناطق بسوريا

الأحد، 08 ديسمبر 2024 08:34 م
مشاهد حية من إسقاط تماثيل حافظ الأسد فى مناطق بسوريا إسقاط تماثيل حافظ الأسد
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

تمثال الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، ربما كان أكثر من طالتهم الانتهاكات، في ظل قيام المئات، بإسقاطه في العديد من المناطق السورية، وهو ما يمثل انعكاسا صريحا لحالة الغياب الأمني، بالإضافة إلى تعزيز النزعة الانتقامية في الداخل السوري، ناهيك عن محاولة محو حقبة تاريخية كبيرة، يتجاوز عمرها عقود طويلة من الزمن.

ففي اللاذقية، احتشد العشرات لإسقاط تمثل الأسد الأب، بينما قاموا بسحله في شوارع المدينة، بينما تداول العشرات فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ترصد لحظة إسقاطه ساحة عرنوس في قلب دمشق

في حين أن الأمور في حلب وصلت إلى حد قطع رأس تمثال حافظ الأسد واللعب به، بالإضافة إلى إسقاطه في حمص.

ولم تمر سوى ساعات معدودة، على سقوط النظام السوري، ورحيل بشار الأسد، حتى ظهرت الفوضى في أبهى صورها في شوارع العاصمة دمشق، جراء انعدام الحالة الأمنية، إثر سيطرة ما يسمى بـ"هيئة تحرير الشام" لمقاليد الأمور في البلاد، مما أسفر عن خروج الأمور عن السيطرة، وهو ما بدا في سلسلة من الانتهاكات التي طالت تراوحت بين الممتلكات العامة والخاصة، مرورا بالمنشآت الدبلوماسية، دون رادع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو وصورًا على منصات السوشيال ميديا، منهم منصة إكس، تشير إلى سيطرة حالة من الفوضى داخل المدن السورية، بعد سقوط النظام، حيث شهدت البنوك حالات سرقة متعددة، بالإضافة إلى بيع الأسلحة بالطريق العام.

ومن جانبه، قال حاكم مصرف سوريا المركزي إن المصرف تعرض لحوادث سرقة صباح اليوم والجماعات المسلحة استطاعت إعادة قسما من المسروقات.

وأظهرت مقاطع الفيديو، أيضًا ملثمون يقومون بسرقة سيارات المواطنين، في وضح النهار.







مشاركة

سوريا

احداث سوريا

بشار الاسد

سوريا الان

بشار

سوريا الآن لحظة بلحظة

اخبار سوريا اليوم

هروب بشار الاسد

ماذا يحدث في سوريا الان

اخبار سوريا الان

سوريا لحظة بلحظة

الاسد

هروب بشار الاسد من سوريا

الوضع في سوريا

الاسد سوريا

اخبار سوريا

دمشق

اخر اخبار سوريا

السورية

أخبار سوريا اليوم عاجل

سقوط دمشق

التلفزيون السوري

سوريا مباشر

أخبار سوريا

المعارضة السورية

تحرير سوريا

سقوط بشار الاسد

سقوط بشار

اخبار

Syria

bashar al assad

syria live

سجن صيدنايا

صيدنايا

ترامب سوريا

بشار يغادر سوريا

سوريا قبل الحرب

سوريا اليوم مباشر

أخبار سوريا اليوم عاجل دمشق

انسحاب الجيش السوري

الوضع السياسي في سوريا اليوم

أخبار سوريا العسكرية




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة