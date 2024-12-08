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مجلس الأمن القومي الأمريكي: بايدن وفريقه يراقبون الأحداث في سوريا

الأحد، 08 ديسمبر 2024 06:56 ص
مجلس الأمن القومي الأمريكي: بايدن وفريقه يراقبون الأحداث في سوريا بايدن
كتب محمد عبد العظيم

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قال مجلس الأمن القومي الأمريكي: بايدن وفريقه يراقبون الأحداث في سوريا، متابعا: إدارة الرئيس بايدن تتواصل مع الشركاء الإقليميين حول سوريا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وكانت شبكة سكاى نيوز قالت نقلا عن رويترز، إن مصدرا عسكريا سوريا مطلعا أعلن صباح الأحد، أن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة الأنباء الفرنسية ان رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، قال مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.

يأتي ذلك بعد ساعات من دخول الفصائل المسلحة إلى دمشق، بعد تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

ومن المتوقع أن تتجه الفصائل المسلحة للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون لإعلان السيطرة على سوريا. كما أعلن المسلحون أنهم دخلوا سجن صيدنايا العسكري شمال العاصمة وأخرجوا السجناء هناك.







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