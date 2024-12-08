اليوم السابع
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لافروف: السماح للفصائل المسلحة بالسيطرة على سوريا غير مقبول

الأحد، 08 ديسمبر 2024 03:27 ص
لافروف: السماح للفصائل المسلحة بالسيطرة على سوريا غير مقبول لافروف
أحمد علوى

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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه "من غير المقبول السماح" للفصائل المسلحة بالسيطرة على الأراضي السورية.

وجاءت تصريحات لافروف في الدوحة بعد اجتماعه مع وزيري خارجية تركيا وإيران، وذلك في أعقاب تقدم سريع الفصائل المسلحة، بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام"

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية عن لافروف قوله للصحافيين، إن موسكو ستعارض "بكل طريقة ممكنة جهود من جانب هيئة للفصائل المسلحة لتغيير الأوضاع على الأرض في سوريا".

وقال لافروف في "منتدى الدوحة": "من غير المقبول السماح للفصائل المسلحة بالسيطرة على الأراضي في انتهاك للاتفاقيات".

واعتبر لافروف أن المحادثات مع تركيا، التي تدعم بعض الفصائل المسلحة في سوريا، شملت مناقشة أساليب الحفاظ على وحدة سوريا مع ضمان أمن الحدود التركية.

وقال: "دعونا إلى وقف فوري للأنشطة القتالية.. ولهذا الغرض دعونا إلى الحوار بين الحكومة وللفصائل المسلحة".







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