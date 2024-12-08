اليوم السابع
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الفصائل المسلحة فى سوريا تعلن السيطرة على القصير بريف حمص

الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:00 ص
الفصائل المسلحة فى سوريا تعلن السيطرة على القصير بريف حمص سوريا - أرشيفية
أحمد علوى

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قالت الفصائل المسلحة فى سوريا، إنهم بدؤوا دخول مدينة القصير بريف حمص على الحدود مع لبنان، وأكدت أنها سيطرت على المدينة.

قالت الفصائل المسلحة فى سوريا إنها ترقب العاصمة دمشق، وذلك بعد تصريحاتها بأن عمليات الفصائل مستمرة "لتحرير كامل ريف دمشق".

وأعلنت الفصائل المسلحة فى سوريا منذ قليل سيطرتها على كامل مدينة حمص، وذلك بعد أيام قليلة من سيطرتها على مدينتي حلب وحماة واستكمالها السيطرة على محافظة إدلب.

وقبيل منتصف ليلة السبت/الأحد، قالت الفصائل المسلحة فى سوريا إنها بدأت التوغل في مدينة حمص، ثم أكدت أنها تمشط أحياء المدينة بعد انسحاب قوات الجيش منها.

من جانبه، أكد القائد في غرفة العمليات للجماعات المسلحة أحمد الشرع (الملقب بالجولاني) أن "نعيش حاليا اللحظات الأخيرة لإحكام القبضة على المدينة."







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