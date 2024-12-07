الجيش السورى: لم ننسحب من مناطق ريف دمشق وجاهزون لصد أى هجوم

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أكد مصدر عسكرى سورى اليوم (السبت) عدم انسحاب القوات المسلحة من كامل مناطق ريف دمشق.



وقال المصدر العسكري، حسبما أفاد التلفزيون الرسمى السوري، "لا صحة لأى نبأ وارد بشأن انسحاب وحدات قواتنا المسلحة الموجودة فى كامل مناطق ريف دمشق"، مؤكدا الجاهزية التامة لقوات الجيش لصد أى هجوم محتمل على هذه المناطق.



وأوضح المصدر العسكرى أن التنظيمات الإرهابية تشن حملة إعلامية كاذبة عبر منصاتها ومواقعها الالكترونية وبعض القنوات الإخبارية بهدف نشر الذعر والخوف بين صفوف المدنيين فى ريف دمشق.



ويأتى هذا فى الوقت الذى تنتشر فيه الأنباء المغلوطة والمفبركة من قبل الجماعات المسلحة للتأثير على معنويات الشعب والجيش السوري.