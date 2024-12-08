تقلبات الطقس.. هذا المشروب يخفف التهاب الحلق والسعال

كتبت فاطمة خليل

يعتبر التهاب الحلق والسعال ونزلات البرد من السمات المميزة لتقلبات الطقس، ولا يوجد شيء أفضل من كوب ساخن من الشاي لتخفيف التهاب الحلق، وفي حين تم استخدام الشاي لقرون لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض، فمن المستحسن دائمًا تناول النسخة الخالية من الكافيين، والتي تعد مضادًا حيويًا طبيعيًا لعدوى البكتيريا العقدية، بحسب موقع تايمز ناو.

ومن بين أفضل أنواع الشاي التي يمكن أن تهدئ التهاب الحلق هو شاي النعناع العطري - حلو المذاق بشكل طبيعي ومنعش لجسمك، بحسب موقع تايمز ناو.

نظرًا لأن أوراق النعناع تحتوي على العديد من الزيوت الأساسية، بما في ذلك المنثول والمنثون والليمونين، فإن الشاي المصنوع من هذه الزيوت يعمل أيضًا كمرخي للعضلات ومسكن للألم ويقلل من الصداع والصداع النصفي المصاحب لاحتقان الأنف والتهاب الحلق.

وفقًا للخبراء، يزيد المنثول الموجود في النعناع من تدفق الدم ويوفر إحساسًا بالبرودة، مما قد يخفف الألم.

كيف يساعد النعناع في علاج احتقان الأنف؟



يحتوي النعناع على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات - وكلها تخفف من انسداد الجيوب الأنفية بسبب العدوى ونزلات البرد الشائعة وحتى الحساسية.

كما تقول الدراسات أن المنثول، أحد المركبات النشطة في النعناع، يساعد في تحسين إدراك تدفق الهواء في تجويف الأنف. وبالتالي، فإن البخار في شاي النعناع الساخن يجعل تنفسك سهلاً أيضًا.

شاي النعناع يهدئ التهاب الحلق

نظرًا لأن النعناع غني بحمض الروزمارينيك، وهو مركب نباتي موجود في إكليل الجبل والنباتات الأخرى في عائلة النعناع، فإنه يساعد في تقليل أعراض الحساسية مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف.

يقول الخبراء أن المنثول يعمل كمسكن طبيعي يخدر آلام الحلق وله خصائص مضادة للالتهابات تقلل من الالتهاب والتهيج في أنسجة الحلق. كما يوفر إحساسًا بالبرودة الذي تشتد الحاجة إليه. يتمتع كل من النعناع والمنثول بخصائص مضادة للبكتيريا - بالإضافة إلى ذلك إذا كان التهاب الحلق لديك نتيجة لعدوى بكتيرية، مثل التهاب الحلق العنقودي.

كيف أصنع شاي النعناع؟



شاي النعناع لذيذ وسهل الإضافة إلى نظامك الغذائي. يمكنك إما شراؤه في أكياس شاي على شكل أوراق شاي سائبة أو ببساطة زراعة النعناع الخاص بك. لصنع شاي النعناع الخاص بك، يجب عليك:

إحضار كوب من الماء ليغلي

إضافة حفنة من أوراق النعناع الممزقة إلى الماء

تغطيته ونقعه لمدة 3-4 دقائق على الأقل

تصفية الشاي وشربه

على الرغم من أنه حلو بشكل طبيعي، يمكنك إضافة قليل من العسل إذا أردت

يقول الأطباء بما أن شاي النعناع خالٍ بشكل طبيعي من الكافيين، يمكنك شربه في أي وقت من اليوم. ومع ذلك، من الأفضل الاستمتاع به كوجبة خفيفة بعد الوجبة للمساعدة في الهضم، في فترة ما بعد الظهر لتعزيز مستويات الطاقة لديك، أو قبل النوم لمساعدتك على الاسترخاء.