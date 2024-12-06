رئيس قسم الأورام بطب إسكندرية: علاج مرضى سرطان الكبد مجانا بالمبادرة الرئاسية

كتبت أمل علام

قال الدكتور أحمد جويلى أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام والطب النووى بجامعة الإسكندرية، خلال مؤتمر القسم الـ27 المنعقد حاليا بالإسكندرية، إنه تم استعراض محاضرة عن الجديد فى علاج سرطان الكبد من خلال المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى سرطان الكبد والذى يتم من خلال فريق طبى متكامل من الجراحة والأشعة وعلاج الأورام بحيث يتم علاج المريض على أعلى مستوى.

وأضاف، إنه تم إدخال علاجات جديدة لم تكن موجودة من قبل تم توفيرها فى المبادرات الرئاسية طبقا للبروتوكولات العالمية، موضحا إن المريض يأخذ العلاج مجانا رغم أنها مكلفة جدا والجرعة يمكن أن تصل إلى 80 ألف جنيه، والمريض قد يحتاج لأخذ 12 جرعة، وإذا حقق نسب شفاء عالية يمكن أن يأخذ نفس العلاج وتم توفير أحدث علاج وهو العلاج المناعى، وتوفره الدولة للمرضى مجانا موضحا، انه من قبل كان معدل الوفيات الناتجة عن سرطان الكبد كانت تصل لــ 75 % الآن 60% من مرضى سرطان الكبد يتم شفائهم بعد تناول العلاج المناعى فى المراحل المبكرة وهذا يعتبر طفرة فى العلاج المناعى.

وأوضح أن مؤتمر قسم علاج الأورام بطب الإسكندرية هو مؤتمر سنوى يضم عدد من خبراء الأورام فى مصر ومن الدول الأجنبية وتم استعراض أحدث الأبحاث المتعلقة بالسرطان مثل أورام الثدى والرئة، والأورام النسائية، وهى فرصة للالتقاء بأطباء الأورام لمناقشة أحدث الأبحاث، موضحا أن قسم علاج الأورام يخدم عدد كبير من المرضى فى عدد من المحافظات مثل مرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ.

وأكد، إنه بدا منذ شهرين ادخال أجهزة حديثة، مع ادخال أنواع جديدة من العلاجات مثل علاج الأورام باستخدام العلاج الداخلى وهو جهاز يخدم الوجه البحرى كله، مشيرا إلى الأسبوع الماضى تم تركيب جهاز المسح الذرى الـ Pet CT، وهناك أجهزة أخرى جديدة تساعد فى تشخيص المريض.

وأكد، إن قسم علاج الأورام يعالج المرضى مجانا، مشيرا إلى أن معظم علاجاتنا إما يتم توفيرها على نفقة الدولة أو على نفقة التامين الصحى وإذا لم يكن للمريض فرصة للعلاج على نفقة الدولة يتم علاجهم مجانا على نفقة جمعية مرضى الأورام، وتقوم بدور هائل فى علاج المرضى.



مؤتمر قسم الأورام بطب الإسكندرية خلال محاضرة عن سرطان الكبد



رؤساء الاقسام والجمعيات خلال مؤتمر طب الاسكندرية