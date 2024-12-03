6 علاجات طبيعية لتخفيف احتقان الحلق الشديد

كتبت مروة هريدى

مع تغير الفصول وزيادة مستويات التلوث، ارتفعت حالات التهاب الحلق، ومن المثير للاهتمام أن معظم الناس يستخدمون الأدوية فقط لعلاج هذا الالتهاب، ولكن ممكن لبعض العلاجات الطبيعية أن تعمل مفعول السحر في علاج الاحتقان، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما الذي يسبب التهاب الحلق؟

قد يكون التهاب الحلق سببه التلوث أو الإنفلونزا أو العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد الشائعة أو العدوى البكتيرية مثل التهاب الحلق أو اللوزتين، والتهاب الحلق هو حالة مؤلمة ومزعجة، والتي يمكن علاجها عن طريق تضمين بعض العلاجات البسيطة في النظام الغذائي.

فيما يلى.. 6 علاجات قديمة قد تساعد بشكل طبيعي في علاج التهاب الحلق الشديد:

العسل وماء الليمون



يتمتع العسل بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ويعمل كمهدئ للحلق، وبينما يساعد الليمون على إزالة المخاط وتوفير دفعة قوية من فيتامين سي، إلا أن الليمون والعسل معًا يخلقان علاجًا قويًا لتخفيف التهاب الحلق، حيث يغطي العسل الحلق، ويقلل من التهيج، بينما تساعد حموضة الليمون على تكسير المخاط وتطهير الحلق.

شاي الأعشاب



شاي الأعشاب ممتاز لتهدئة التهاب الحلق، وخاصة تلك المصنوعة من مكونات معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والمهدئة، ويمكن أن يساعد شاى البابونج ومشروب الزنجبيل وجذر عرق السوس في تقليل الألم ومحاربة العدوى وتهدئة الالتهاب في الحلق، حيث يتمتع البابونج على وجه الخصوص بتأثيرات طبيعية مضادة للالتهابات وهو معروف أيضًا بخصائصه المهدئة الخفيفة، والتي يمكن أن تعزز النوم بشكل أفضل أثناء التعافي.

خل التفاح



يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للبكتيريا تعمل على مكافحة الالتهاب فى الحلق، ويمكن أن تساعد حموضته أيضًا في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الحلق، مما يخفف من الانزعاج، ولتحضير هذا المشروب، امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ وقم بالغرغرة عدة مرات في اليوم، وتأكد من شطف فمك بالماء العادي بعد ذلك لتجنب إتلاف مينا الأسنان.

ماء الزنجبيل



ماء الزنجبيل هو علاج طبيعي يمكن أن يوفر راحة مهدئة لالتهاب الحلق، ويحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات تساعد في تقليل تهيج الحلق ومحاربة الالتهابات، ويمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ المنقوع بالزنجبيل في تخفيف الألم وتقليل التورم وتعزيز الشفاء من خلال تحسين الدورة الدموية، كما يساعد الدفء الطبيعي للزنجبيل في تهدئة الحلق وتطهيره من المخاط، ولتحضير هذا المشروب، أضف بضع شرائح من الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الساخن واتركه منقوعًا لبضع دقائق، ويمكنك إضافة العسل للحصول على فوائد إضافية مهدئة ومضادة للبكتيريا.

الغرغرة بالماء المالح الدافئ



تُعد الغرغرة بالماء المالح الدافئ أحد أبسط العلاجات وأكثرها فعالية لالتهاب الحلق، حيث يساعد الملح في تقليل الالتهاب ويسحب السوائل الزائدة من أنسجة الحلق، مما يوفر راحة من الألم، كما يعمل الماء الدافئ على تهدئة الحلق، مما يعزز الشفاء، قم بإذابة حوالي ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وقم بالغرغرة عدة مرات في اليوم، وخاصة بعد الوجبات، ولكن تجنب بلع الخليط.

الماء المنقوع بالكركم



يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا ضروريًا لعلاج التهاب الحلق، ويساعد شرب الكثير من الماء المنقوع بالكركم في الحفاظ على رطوبة الحلق، ويقلل من التهيج، ويساعد في طرد السموم، حيث يساعد وجود الكركمين في الكركم في تقليل الالتهاب وعلاج الألم.