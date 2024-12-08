الطب البيطري: نبذل أقصى جهد للحفاظ على مقدرات مصر من الثروة الحيوانية

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الجهود مستمرة للطب البيطري في محافظات مصر المختلفة، مشيرا الى جهود مديرية طب بيطري شمال سيناء للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح شاهين أن الهيئة تبذل أقصى جهدها للحفاظ على مقدرات مصر من الثروة الحيوانية والتي انطلقت من مسئوليتها في الحفاظ على حياة الإنسان والحيوان على حد سواء، وقد دشنت مديرية طب بيطري شمال سيناء مجموعة من الأنشطة البيطرية العلاجية والتفتيشية لإحكام السيطرة على جودة الأغذية ذات الأصل الحيواني.

أضاف أن هذه الإنجازات تمت بالتعاون التام بين وزارة الزراعة متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتقديم الدعم والمساندة لجميع قطاعات المحافظة وعلى رأسها قطاع الطب البيطري و أهمية القطاع البيطري للحفاظ على صحة الانسان والحيوان وتقيم غذاء أمن وصحي للمواطنين.

قالت الدكتورة عبير حجاب مدير مديرية طب بيطري شمال سيناء انه تم إعادة فتح وحدة ابي صقل البيطرية للعمل وافتتاح وحدة جديدة "النثيلة" من خلال مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة مما أدى إلى توسيع المساحة الجغرافية لتقديم الخدمة البيطرية الحكومية للمواطنين وتشجيع المربين للاستثمار في الثروة الحيوانية.

كما قامت إدارة الطب الوقائي بالمحافظة بالمرور الدوري على مشروعات الأمن الغذائي وهي تسمين المواشي وإنتاج البيض وتسمين الدواجن والألبان والتأكد من تحصينها دوريا باللقاحات المختلفة وحققت حملات التحصين التي تنظمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ضد مرض الحمي القلاعية وحمي وادي متصدع 105066حيوان وحملة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة 62279 حيوان وتحصين ضد مرض انفلونزا الطيور ل 24364 وعلاج الدواجن (طيور وارانب) ضد امراض الجهاز الهضمي والتنفسي وسوء التغذية ل 16006 من الدواجن وتحصين ضد مرض البروسيلا ل 300 حيوان مما يشير إلى تغطية جميع الحيوانات بالمحافظة.

ووجهت الهيئة جميع مديريات الطب البيطري بتنظيم خطط لتحصين الحيوانات الضالة والتي هي بلا مأوى (القطط – الكلاب) قام قسم الأمراض المشتركة بالمحافظة بتنظيم فعاليات للتحصين ووضع خطة ميدانية لتسجيل الكلاب وتحصينها ضد مرض السعار ومراقبة الحيوانات العاقرة والتعامل معها طبقاً للطرق السليمة بالإضافة إلى عمل مجموعة اختبارات للحيوانات لمرض البروسيلا ل 6971 حيوان واختبارات لمرض السل ل 450 حيوان ويتم ذلك تطبيقاً لمبادئ الصحة الواحدة للإنسان والحيوان والبيئة على حد سواء وحماية صحة الانسان من خطر الامراض المشتركة لتوفير بيئة معيشية أمنة للمواطنين.

كما نظم قسم الارشاد البيطري بالتعاون مع جميع إدارات المديرية مجموعة من ورش عمل وندوات ارشادية تثقيفية تنويرية للتوعية ضد الأمراض وكيفية التعامل مع حيوانات الحقل والدواجن للسادة المواطنين والمربين وعقد جلسات إرشادية لطلبة المدارس للتعريف عن كيفية التعامل مع الحيوانات المشردة وكيفية الوقاية وتجنب التعامل المباشر معهم والحماية ضد الامراض المشتركة للحفاظ على صحتهم وإخراج جيل يملك الوعي والخبرة للتعامل مع مثل هذه الظروف.

وقام قسم الرعاية والعلاج وقسم الرعاية التناسلية تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية بداية (بداية جديدة لبناء انسان) بتوجيهات من الهيئة العامة للخدمات البيطرية مجموعة من القوافل العلاجية البيطرية لتقديم كافة الخدمات (تحصين-كشف وعلاج-تحصين- اختبار عشار وسونار-ترقيم-تأمين-كشف على الدواجن -حالات عارضة-رش-علاج جماعي) للقرى بجميع مراكز المحافظة وقد أنجزت هذه القوافل علاج 43873 حيوان

وقد باشر قسم المجازر والتفتيش وقسم الخدمات البيطرية على اللحوم بالمحافظة ممارسة سلطته البيطرية الممنوحة له من قوة القانون وسعي الهيئة لتفعيل قانون الضبطية القضائية لأطباء قسم المجازر والتفتيش على اللحوم وأطباء الخدمات للتفتيش على الادوية واللقاحات والعيادات البيطرية لضبط السوق وتنظيم تقديم الخدمة البيطرية والمنتجات ذات الأصل الحيواني للجمهور بالشكل الذي يضمن لهم بيئة صحية امنة واسفرت هذه المجهودات عن ضبط مجموعة من المخالفات خلال حملات التفتيش على اللحوم 22.727 طن من اللحوم غير صالحة بالإضافة إلى تسجيل وترقيم عدد 3292 رأس مما يساعد في حصر الثروة الحيوانية والحفاظ على نطاق انتشار الامراض من خلال معرفة سجلات حركات الحيوانات وتنظيم عدد 25 حملة تفتيش على الادوية واللقاحات والعيادات البيطرية.

وقدم قسم التقصي الوبائي مجهودات حثيثة للوقوف الحالة الوبائية للمحافظة وتقديم تقارير وافية عن مدى استقرار الوضع الوبائي للمحافظة من خلال عمل حملات تقصي اكلينيكي بالمحافظة لعدد 113107 حيوان وطائر وهذا من خلال زيارة 2429 منزلاً و24 سوق على مستوى المحافظة.

وفي اطار حصول إدارة التدريب بالهيئة العامة للخدمات البيطرية على علامة الجودة ISO9001 حرصت الهيئة على التوجيه بتقديم الخدمة التدريبية للأطباء بالمحافظة وترشيح 12 من أطباء مديرية الطب البيطري بشمال سيناء لحضور البرنامج التدريبي في مجال الصحة الواحدة وترشيح 6 أطباء لحضور البرنامج التدريبي في مجال تدريب المدربين (TOT) وكذلك تدريب الفرقة الرابعة والخامسة لطلبة كليات الطب البيطري لإخراج طبيب بيطري لسوق العمل يملك الخبرة الميدانية والعملية للتعامل مع الحيوانات وتوفير عامل الخبرة العملية لديه.

وأشار شاهين إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز مناعتها ضد الأمراض الوبائية، بما يضمن حماية صحة الماشية وزيادة إنتاجيتها.